В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП

Аварии случились с разницей в полчаса
Накануне, 1 июня, около 15:40 перекрёстке улиц проспект 50 лет Октября и Чертенкова в Улан-Удэ произошло ДТП. Очевидец рассказал, что водитель автомобиля «Тойота Харриер» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Либерти», который двигался в направлении Элеватора по главной дороге. В результате ДТП пострадавших нет, на перекрёстке образовался большой затор.
Буквально через 30 минут недалеко от первого ДТП произошла ещё одна автомобильная авария. На этот раз столкнулись «Тойота Королла» и «Тойона Лэнд Крузер Прадо».
- По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «Короллы», он не соблюдал дистанцию, - уточнил свидетель происшествия.
В этом ДТП также обошлось без пострадавших, образовался автомобильный затор.
Аварии случились с разницей в полчаса
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