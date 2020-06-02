В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП















Буквально через 30 минут недалеко от первого ДТП произошла ещё одна автомобильная авария. На этот раз столкнулись «Тойота Королла» и «Тойона Лэнд Крузер Прадо».



- По предварительной информации, виновником аварии стал водитель «Короллы», он не соблюдал дистанцию, - уточнил свидетель происшествия.



В этом ДТП также обошлось без пострадавших, образовался автомобильный затор.















Накануне, 1 июня, около 15:40 перекрёстке улиц проспект 50 лет Октября и Чертенкова в Улан-Удэ произошло ДТП. Очевидец рассказал, что водитель автомобиля «Тойота Харриер» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Либерти», который двигался в направлении Элеватора по главной дороге. В результате ДТП пострадавших нет, на перекрёстке образовался большой затор.