Дождь спровоцировал ряд ДТП в Улан-Удэ

Накануне случилось несколько дорожных аварий
Вчера, 1 июня, в Улан-Удэ случилось несколько ДТП. Одно из них произошло около 17:20 на улице Николая Петрова в направлении остановки «Стрелка». Водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с минивэном.
В ДТП пострадавших нет. По предварительной информации, у виновника нет страхового полиса.
Также ещё одна авария произошла на парковке торгового центра «Сагаан Морин». Водитель-пенсионер при движении задним ходом совершил столкновение со стоящим автомобилем «Хонда CR-V».
Отметим, прошедший дождь спровоцировал большое количество ДТП по всему городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП в Светлом. Пьяный водитель не смог откупиться за серьёзное ДТП
и пошёл домой спать.
Аварии случились с разницей в полчаса
Накануне случилось несколько дорожных аварий
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