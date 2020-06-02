 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июня

01 Июня

Популярное

Дождь спровоцировал ряд ДТП в Улан-Удэ

Дождь спровоцировал ряд ДТП в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне случилось несколько дорожных аварий

Вчера, 1 июня, в Улан-Удэ случилось несколько ДТП. Одно из них произошло около 17:20 на улице Николая Петрова в направлении остановки «Стрелка». Водитель автомобиля «Тойота Камри» совершил столкновение с минивэном.

В ДТП пострадавших нет. По предварительной информации, у виновника нет страхового полиса. 




Также ещё одна авария произошла на парковке торгового центра «Сагаан Морин». Водитель-пенсионер при движении задним ходом совершил столкновение со стоящим автомобилем «Хонда CR-V». 



Отметим, прошедший дождь спровоцировал большое количество ДТП по всему городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ДТП в Светлом. Пьяный водитель не смог откупиться за серьёзное ДТПи пошёл домой спать. 
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП
В Улан-Удэ на одном месте произошло два ДТП
Происшествия, 02.06.2020
Аварии случились с разницей в полчаса
Дождь спровоцировал ряд ДТП в Улан-Удэ
Дождь спровоцировал ряд ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 02.06.2020
Накануне случилось несколько дорожных аварий
Забайкалец напал на продавца с ножом за отказ продать спиртное
Забайкалец напал на продавца с ножом за отказ продать спиртное
Происшествия, 02.06.2020
Нападавшему оказала сопротивление жена продавца
Улан-удэнец украл больничные ворота ради «эстетического вида» улицы
Улан-удэнец украл больничные ворота ради «эстетического вида» улицы
Происшествия, 02.06.2020
Вор заявил, что обновить ворота ему сказали чиновники администрации
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался откупиться за серьёзное ДТП
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался откупиться за серьёзное ДТП
Происшествия, 02.06.2020
После отказа виновник ушёл с места ДТП домой спать
В Бурятии росгвардейцы эвакуировали жильцов на ночном пожаре
В Бурятии росгвардейцы эвакуировали жильцов на ночном пожаре
Происшествия, 02.06.2020
Старший группы помог выбраться пожилой женщине из задымлённого подъезда
Двух жителей Бурятии оштрафовали на 10 миллионов за контрабанду морских огурцов
Двух жителей Бурятии оштрафовали на 10 миллионов за контрабанду морских огурцов
Происшествия, 02.06.2020
Жители Бурятии спрятали морские огурцы в тайнике машины
В Забайкалье будут судить семью браконьеров
В Забайкалье будут судить семью браконьеров
Происшествия, 02.06.2020
Мужчина, его сын и племянник ослепляли животных фарой и убивали их
Гроза и рабочие стали причинами отключения света в Улан-Удэ
Гроза и рабочие стали причинами отключения света в Улан-Удэ
Происшествия, 02.06.2020
1 июня случилось множество отключений электричества в районах города
Иволгинский район Бурятии объявлен угрожаемой зоной по бешенству
Иволгинский район Бурятии объявлен угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия, 01.06.2020
Из посёлка Шалута и села Колобки запрещён вывоз собак и кошек
В лесах Иркутской области бесследно пропали трое мужчин
В лесах Иркутской области бесследно пропали трое мужчин
Происшествия, 01.06.2020
Один из них пропал на прошлой неделе, двое – ещё в середине мая

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^