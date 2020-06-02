Забайкалец напал на продавца с ножом за отказ продать спиртное

Нападавшему оказала сопротивление жена продавца



1 июня в полицию в Шилкинском районе Забайкальского края поступило сообщение о том, что неизвестный с ножом напал на хозяина торговой точки.



Ночью в магазин зашёл мужчина в медицинской маске и попросил продать алкоголь.



Получив отказ, мужчина достал нож и потребовал отдать имеющиеся деньги. Находившаяся в подсобном помещении жена продавца, неожиданно для нападавшего, ударила его по руке, в которой находился нож. После этого подозреваемый сбежал.



Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемым оказался 25-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

