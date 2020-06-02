В Улан-Удэ молодой человек нашёл телефон и перевёл деньги сожительнице

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Смартфон вор выбросил



Вечером 26 мая 58-летняя улан-удэнка выронила телефон во дворе жилого дома. Потерянный гаджет нашёл 21-летний ранее судимый молодой человек, проживающий неподалёку. Он воспользовался отсутствием пароля на телефоне и перевёл на счёт своей сожительницы восемь тысяч рублей. После чего обналичил деньги и потратил.



- Перевёл с него деньги и снял с банкомата. Деньги потратил в личных целях. Вину осознаю, - сказал на допросе задержанный.



Молодой человек пояснил следователю, что найденный сотовый телефон после перевода денег выбросил.



В декабре прошлого года он был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

