Смартфон вор выбросил
Вечером 26 мая 58-летняя улан-удэнка выронила телефон во дворе жилого дома. Потерянный гаджет нашёл 21-летний ранее судимый молодой человек, проживающий неподалёку. Он воспользовался отсутствием пароля на телефоне и перевёл на счёт своей сожительницы восемь тысяч рублей. После чего обналичил деньги и потратил.
- Перевёл с него деньги и снял с банкомата. Деньги потратил в личных целях. Вину осознаю, - сказал на допросе задержанный.
Молодой человек пояснил следователю, что найденный сотовый телефон после перевода денег выбросил.
В декабре прошлого года он был освобождён из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ молодой человек нашёл телефон и перевёл деньги сожительнице
Происшествия, Фото:
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