Двух жителей Бурятии оштрафовали на 10 миллионов за контрабанду морских огурцов

Жители Бурятии спрятали морские огурцы в тайнике машине



Двух жителей Бурятии поймали в Забайкальском крае на незаконной перевозке крупной партии морских огурцов. Как сообщает Забайкальский районный суд, мужчин оштрафовали в общей сумме на 10 миллионов рублей.



В тайнике автомобиля жителей Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили 284 кг дальневосточного трепанга (морские огурцы).



Морские огурцы жители Бурятии транспортировали без разрешительных документов из Уссурийска Приморского края в Забайкальск для последующей продажи в Китай.



Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам путём уничтожения 126 439 особей трепанга дальневосточного, составил более 86 миллионов рублей.



Забайкальский районный суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 7 082 500 рублей и в размере 3 541 250 рублей соответственно. Конфисковать их машину суд не стал.



Справка:



Морские огурцы — иглокожий моллюск, родственник морских звёзд и ежей. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название «трепанг». В российских водах встречается около 100 видов.

