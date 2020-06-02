Жители Бурятии спрятали морские огурцы в тайнике машине
Двух жителей Бурятии поймали в Забайкальском крае на незаконной перевозке крупной партии морских огурцов. Как сообщает Забайкальский районный суд, мужчин оштрафовали в общей сумме на 10 миллионов рублей.
В тайнике автомобиля жителей Бурятии сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили 284 кг дальневосточного трепанга (морские огурцы).
Морские огурцы жители Бурятии транспортировали без разрешительных документов из Уссурийска Приморского края в Забайкальск для последующей продажи в Китай.
Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам путём уничтожения 126 439 особей трепанга дальневосточного, составил более 86 миллионов рублей.
Забайкальский районный суд назначил мужчинам наказание в виде штрафа в размере 7 082 500 рублей и в размере 3 541 250 рублей соответственно. Конфисковать их машину суд не стал.
Справка:
Морские огурцы — иглокожий моллюск, родственник морских звёзд и ежей. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название «трепанг». В российских водах встречается около 100 видов.
Двух жителей Бурятии оштрафовали на 10 миллионов за контрабанду морских огурцов
Происшествия, Фото:
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