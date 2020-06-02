В Забайкалье будут судить семью браконьеров

Мужчина, его сын и племянник ослепляли животных фарой и убивали их



В Забайкальском крае перед судом предстанет семья браконьеров. Ранее в полицию в Хилокском районе поступило сообщение о том, что неизвестные незаконно добыли дикое животное. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



На берегу реки Хушенка были обнаружены трое мужчин, которые разделывали тушу косули. Задержанными оказались житель села Хушенка, его 23-летний сын и 31-летний племянник.



В ходе осмотра места происшествия изъяты оружие «Вепрь», зарегистрированное в установленном законом порядке, туша сибирской косули, нож, автомобиль УАЗ и фара с электроприводом. Ущерб от действий браконьеров составил 40 тысяч рублей.



Мужчины, не имея соответствующей лицензии, договорились о незаконной охоте в запрещённое время, распределив при этом обязанности. Согласно договоренности, 50-летний мужчина управлял автомобилем УАЗ и, в случае обнаружения дикого животного, должен был стрелять. А его родственники должны были по очереди освещать животных фарой.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершённая с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.



В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с обвинительным актом направлено в прокуратуру района для утверждения.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемые возместили причинённый ущерб в тройном размере, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

