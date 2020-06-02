Гроза и рабочие стали причинами отключения света в Улан-Удэ

1 июня случилось множество отключений электричества в районах города



Накануне, 1 июня, в Улан-Удэ прошёл ряд отключений электроэнергии, о чём сообщается в оперативной сводке по городу.



В 20:07 без света остались 106, 111, 112, 113 квартала, 20 трансформаторных подстанций, 12 722 человека, нагрузка-1,14 МВт. В пресс-службе Россети Сибири сообщили, что причиной неполадки стал порыв кабельной линии.



- За последние дни произошла целая серия подобных нарушений. Только за выходные их было зафиксировано четыре. Специалистам Россети Сибирь, каждый раз приходится экстренно восстанавливать электроснабжение, - заявили в пресс-службе.



Несколькими часами ранее, в 15:11, в Октябрьском районе из-за попадания грозового разряда в подстанцию произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители частного сектора, частично ул. Барнаульская, Звенигородская, Розы Люксембург, Клары Цеткин, Груздева. В 17:40 отсекли аварийный участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 2,5 часа.



В 15:45 из-за неисправности аварийно отключилась подстанция «Мясокомбинат». Под отключение электроэнергии попали потребители мкр. Мясокомбинат: ул. Гармаева, Пугачёва, пер. Ростовского; мкр. Никольский: ул. Таёжная, Успенского; частично потребители Железнодорожного района: СНТ «Вишня», «Энергетик», «Облепиха» (район 502 км); Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Бурятии.



Подключение потребителей проводилось поэтапно: в 16:15 запитали по нормальной схеме потребителей мкр. Мясокомбинат, в 19:15 отсекли аварийный участок, запитали по нормальной схеме потребителей мкр. Никольский; СНТ «Вишня», «Энергетик», «Облепиха».



Без электроснабжения оставался Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сегодня в час ночи электроэнергия на объекте восстановлена от резервного источника питания.



В 19:00 при проведении земляных работ в 110 мкр подрядной организацией рабочие повредили кабельную линию, аварийно отключилась подстанция «Медведчиково». Под отключение электроэнергии попали потребители частично мкр. 111, 112, 113, 116.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. К 1:40 ночи исключили из схемы повреждённый участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме.



В Железнодорожном районе в 8:50 из-за неисправности кабельной линии аварийно отключилась электроэнергия. Под отключение попали потребители частного сектора: ул. Дундича, Лермонтова, Ломоносова, Маяковского, Пестеля, Спортивная; многоквартирных жилых домов по ул. Маяковского,1, 3, 5.



В 13:24 неисправность устранена, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило более четырёх с половиной часов.



