В лесах Иркутской области бесследно пропали трое мужчин

Один из них пропал на прошлой неделе, двое – ещё в середине мая
В Иркутской области не прекращается розыск сборщика черемши в Усольском районе, а также двух мужчин, пропавших в Катангском и Тулунском районах, потерявшихся в мае. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской областию
Мужчина пропал без вести в Усольском районе 24 мая во время сбора дикоросов. Известно, что он находился примерно в 27 километрах от поселка Хайта и 55 километрах от Усолья-Сибирского и собирал черемшу с родственником, однако в лесу они разошлись. Пропавший при себе телефона, денег, документов не имеет.
На розыск были мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска и Госавтоинспекции. К поиску подключились Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, волонтёры отряда «Лиза Алерт», неравнодушные жители поселка Мишелевка, представители администрации Усольского района.
Обследована территория, прилегающая к населенным пунктам Хайта и Мишелевка. Использовались сигнальные ракеты, квадрокоптер, громкоговорители. Однако на настоящий момент пропавший мужчина не обнаружен.
Также не прекращаются поиски жителя села Едогон Тулунского района, ушедшего в лес 10 мая этого года и мужчины, сообщение о пропаже которого поступило 18 мая из села Токма Катангского района.
- При выходе в лес с собой необходимо иметь заряженный мобильный телефон, воду, спички. Одевать лучше в яркую одежду, иметь собой тёплые вещи. Также нужно предупредить родных или друзей о том, куда вы уходите и когда планируете вернуться, - призывают полицейские.
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