В Улан-Удэ грузовик повредил опору освещения













Такие аварии в Бурятии не редкость. По данным компании Россети Сибирь, в 2019 году в Бурятии зарегистрирован 51 случай ДТП, в результате которых были повреждены линии электропередачи, вдоль автомобильных дорог. Общий ущерб от действий автолюбителей превысил миллион рублей. В 31 случае виновные лица удалось оперативно установить и привлечь к ответственности. Они возместили более 690 тыс. рублей.



Сегодня в шестом часу вечера на дороге напротив Русского драмтеатра в Улан-Удэ произошло ДТП. По неустановленным пока причинам водитель грузовика свернул с проезжей части, да весьма неудачно. Автомобиль едва не уронил опору освещения вместе с проводами – сейчас столб опасно наклонился под углом.О пострадавших не сообщается.