Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве
20 мая в правоохранительные органы обратились родственники 24-летнего читинца, которые заявили о его безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Молодой человек пропал вечером 19 мая, выйдя с территории автостоянки. Следователи пришли к выводу о совершенном в его отношении преступления. Совместно с сотрудниками уголовного розыска был проведён комплекс следственных действий.
В настоящее время следователи задержали двух мужчин 33 и 39 лет. У следователей имеются данные о причастности задержанных к убийству пропавшего.
Тело пропавшего молодого человека уже обнаружено.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В ближайшее время следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Пропавшего читинца нашли убитым
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