Пропавшего читинца нашли убитым

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве



20 мая в правоохранительные органы обратились родственники 24-летнего читинца, которые заявили о его безвестном исчезновении. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Молодой человек пропал вечером 19 мая, выйдя с территории автостоянки. Следователи пришли к выводу о совершенном в его отношении преступления. Совместно с сотрудниками уголовного розыска был проведён комплекс следственных действий.



В настоящее время следователи задержали двух мужчин 33 и 39 лет. У следователей имеются данные о причастности задержанных к убийству пропавшего.



Тело пропавшего молодого человека уже обнаружено.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В ближайшее время следователи решат вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



