Ангарчанина оштрафовали за экстремистское видео «Вконтакте»

Страница пользователя была открытой для всех



В ходе проверки УФСБ установило, что на своей странице «ВКонтакте» 28-летний житель Ангарска разместил видеоматериал, признанный решением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 апреля 2015 года экстремистским. Страница пользователя является публичной, доступ к ней предоставлен неограниченному кругу лиц.



Прокуратура в отношении молодого человека вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Городской суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.



В настоящее время запрещенный материал удалён со страницы социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





