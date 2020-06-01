Страница пользователя была открытой для всех
В ходе проверки УФСБ установило, что на своей странице «ВКонтакте» 28-летний житель Ангарска разместил видеоматериал, признанный решением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 апреля 2015 года экстремистским. Страница пользователя является публичной, доступ к ней предоставлен неограниченному кругу лиц.
Прокуратура в отношении молодого человека вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ «Массовое распространение экстремистских материалов». Городской суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
В настоящее время запрещенный материал удалён со страницы социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Ангарчанина оштрафовали за экстремистское видео «Вконтакте»
Происшествия, Фото:
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