Братчанка за 0,01 грамма героина получила почти пять лет колонии

Происшествия, Фото: из архива

Она отправится в колонию общего режима



Братский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней женщины, ранее судимой за корыстное преступление против собственности. Женщина признана виновной в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В ноябре 2019 года местная жительница продала героин массой 0,01 грамма. Женщину задержали полицейские.



Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.



Суд приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



В настоящее время приговор в законную силу не вступил.



