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Братчанка за 0,01 грамма героина получила почти пять лет колонии

Братчанка за 0,01 грамма героина получила почти пять лет колонии
Происшествия,  Фото:из архива
Она отправится в колонию общего режима

Братский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней женщины, ранее судимой за корыстное преступление против собственности. Женщина признана виновной в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ноябре 2019 года местная жительница продала героин массой 0,01 грамма. Женщину задержали полицейские.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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