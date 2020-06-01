Она отправится в колонию общего режима
Братский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней женщины, ранее судимой за корыстное преступление против собственности. Женщина признана виновной в сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В ноябре 2019 года местная жительница продала героин массой 0,01 грамма. Женщину задержали полицейские.
Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
Суд приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Братчанка за 0,01 грамма героина получила почти пять лет колонии
Происшествия, Фото:
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