Мужчина специально съездил домой за карабином и вернулся в лес
В Кыринском районе Забайкальского края браконьер сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников заповедника.
Ночью 30-летний мужчина на автомашине «ГАЗ-69» находился в лесу для незаконной охоты. Он сделал один выстрел, предположительно в сторону животных. Звук выстрела услышали во время рейда сотрудники заповедника.
Государственные инспекторы на служебной автомашине стали преследовать правонарушителя, однако ему удалось скрыться. Мужчина приехал к себе домой, взял карабин «Тигр» и на мотоцикле вернулся в лес.
Желая напугать сотрудников заповедника, мужчина сделал несколько неприцельных выстрелов. После этого с места происшествия скрылся.
Находящиеся в рейде три государственных инспектора не пострадали.
Действия подозреваемого квалифицированы следствием по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье браконьер стрелял по сотрудникам заповедника
Происшествия, Фото:
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