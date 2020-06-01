В Забайкалье браконьер стрелял по сотрудникам заповедника

Мужчина специально съездил домой за карабином и вернулся в лес



В Кыринском районе Забайкальского края браконьер сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников заповедника.



Ночью 30-летний мужчина на автомашине «ГАЗ-69» находился в лесу для незаконной охоты. Он сделал один выстрел, предположительно в сторону животных. Звук выстрела услышали во время рейда сотрудники заповедника.



Государственные инспекторы на служебной автомашине стали преследовать правонарушителя, однако ему удалось скрыться. Мужчина приехал к себе домой, взял карабин «Тигр» и на мотоцикле вернулся в лес.



Желая напугать сотрудников заповедника, мужчина сделал несколько неприцельных выстрелов. После этого с места происшествия скрылся.



Находящиеся в рейде три государственных инспектора не пострадали.



Действия подозреваемого квалифицированы следствием по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

