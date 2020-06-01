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Пьяный житель Бурятии выстрелил в подростка и своего друга

Пьяный житель Бурятии выстрелил в подростка и своего друга
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Парень, в которого стреляли из ружья, уговаривал пьяного мужчину, чтобы он не мешал никому отдыхать

29 мая в Муйскую центральную районную больницу был доставлен 17-летний подросток с огнестрельным ранением груди и правой кисти. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи его жизнь удалось спасти. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний местный житель. Он во всём признался.

По версии следствия, 29 мая мужчина приехал на оборудованный для отдыха участок берега реки Муя в посёлке Таксимо. Там была компания подростков, которые отмечали день рождения. Мужчина присоединился к молодым людям и вместе с ними стал употреблять спиртные напитки. Вечером между мужчиной и одним из подростков произошла ссора, переросшая в потасовку.

После мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Вернулся к месту он уже с двумя своими приятелями, чтобы продолжить разборки. Разговор вновь перерос в потасовку.

Конфликтный мужчина укрылся в машине. К нему подошёл один из подростков и стал уговаривать, чтобы мужчина уехал и не мешал им отдыхать. Вместо этого он схватил находившееся в автомобиле ружье, которое нацелил в парня. Молодой человек попытался рукой отвести дуло от своей груди. В этот момент мужчина выстрелил и ранил его.

Часть дробового заряда попала также в предплечье приятеля обвиняемого, который приехал с ним на помощь.

После выстрела мужчина на своём автомобиле уехал и позже выкинул ружьё в реку. Однако вскоре он был задержан, а орудие преступление найдено в указанном им месте на дне реки.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

покушение на убийство
 
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