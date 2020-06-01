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В Бурятии спасли заблудившихся в лесу подростков

В Бурятии спасли заблудившихся в лесу подростков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасательную операцию по поиску подростков развернули в местности «СССР»

В десятом часу вечера 30 мая на номер «112» в Бурятии позвонила женщина, сообщившая, что её племянник с другом потерялся в лесу при сборе дикоросов. Последний раз подросток выходил на связь в 18 часов 30 мая, успев сообщить, что они с товарищем потерялись в местности «СССР» Заиграевского района. После этого его телефон отключился.

На поисково-спасательную операцию из Улан-Удэ выехали три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с собакой. В 22:30 они прибыли на место и приступили к поискам.

Вместе с родственниками пропавших находился ещё один подросток, знавший в каком направлении ушли товарищи. Его в качестве проводника спасатели взяли с собой в машину и направились вглубь леса по просёлочной дороге, куда не могли проехать автомобили других участников поиска. Однако вскоре транспорт спасателей также не смог двигаться по бездорожью. Тогда спасатель Егор Белявцев на квадроцикле направился обследовать лесные дороги.

В одном тупике тропы Белявцев обнаружил вагончик лесозаготовителей. В 00:30 спасатель зашёл внутри и обнаружил потерявшихся подростков. Друзья решили переждать ночь в этом строении.

Ребят эвакуировали из леса и доставили в медицинское учреждение поселка Онохой с подозрением на переохлаждение. После осмотра дежурным врачом подростков отпустили к родным, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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