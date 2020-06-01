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В Иркутской области возобновили торжественные регистрации брака, но без гостей

В Иркутской области возобновили торжественные регистрации брака, но без гостей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На свадьбу пустят только фотографа и видеооператора

С 1 июня в Иркутской области возобновили государственную регистрацию заключения брака в зале для торжественных церемоний, но без присутствия гостей.

- В связи с сохраняющейся угрозой и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции с 1 июня 2020 года разработан новый порядок регистрации заключения брака. Порядок предусматривает регистрацию брака в торжественной обстановке в зале торжественных церемоний в присутствии жениха, невесты, одного фотографа и одного видеооператора с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

После каждой церемонии производится дезинфекция помещения: обработка стола, пишущих, дверных ручек, проветривание. Этот режим продлится до введения в действие третьго этапа выхода из режима повышенной готовности на территории Иркутской области.


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