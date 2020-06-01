В Иркутской области возобновили торжественные регистрации брака, но без гостей

На свадьбу пустят только фотографа и видеооператора



С 1 июня в Иркутской области возобновили государственную регистрацию заключения брака в зале для торжественных церемоний, но без присутствия гостей.



- В связи с сохраняющейся угрозой и в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции с 1 июня 2020 года разработан новый порядок регистрации заключения брака. Порядок предусматривает регистрацию брака в торжественной обстановке в зале торжественных церемоний в присутствии жениха, невесты, одного фотографа и одного видеооператора с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки), - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



После каждой церемонии производится дезинфекция помещения: обработка стола, пишущих, дверных ручек, проветривание. Этот режим продлится до введения в действие третьго этапа выхода из режима повышенной готовности на территории Иркутской области.





