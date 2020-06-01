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Иволгинский район Бурятии объявлен угрожаемой зоной по бешенству

Иволгинский район Бурятии объявлен угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Из посёлка Шалута и села Колобки запрещён вывоз собак и кошек

В Бурятии посёлок Шалута и село Колобки Иволгинского района внесены в список неблагополучных по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Также введён карантин в эпизоотическом очаге в местности Нянька, а территория Иволгинского района объявлена угрожаемой зоной по опасному заболеванию. Там введён запрет на торговлю домашними животными в неблагополучных пунктах, вывоз собак и кошек за их пределы. Местным властям рекомендовано провести комплекс профилактических мероприятий, в том числе иммунизацию против бешенства домашних плотоядных животных, регулирование численности бездомных собак и кошек, контроль над содержанием и выгулом питомцев.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в местности Нянька 7 мая была обнаружена бешеная лиса.
бешенство Иволгинский район Бурятия
 
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