Из посёлка Шалута и села Колобки запрещён вывоз собак и кошек
В Бурятии посёлок Шалута и село Колобки Иволгинского района внесены в список неблагополучных по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал глава республики, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.
Также введён карантин в эпизоотическом очаге в местности Нянька, а территория Иволгинского района объявлена угрожаемой зоной по опасному заболеванию. Там введён запрет на торговлю домашними животными в неблагополучных пунктах, вывоз собак и кошек за их пределы. Местным властям рекомендовано провести комплекс профилактических мероприятий, в том числе иммунизацию против бешенства домашних плотоядных животных, регулирование численности бездомных собак и кошек, контроль над содержанием и выгулом питомцев.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в местности Нянька 7 мая была обнаружена бешеная лиса.
Иволгинский район Бурятии объявлен угрожаемой зоной по бешенству
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один из них пропал на прошлой неделе, двое – ещё в середине мая
Инцидент произошёл на Саянах
Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве
Страница пользователя была открытой для всех
Возбуждено несколько уголовных дел
Ранее ему было предъявлено обвинение только по статье «Убийство»
Она отправится в колонию общего режима
Мальчик строил шалаш на деревне и сорвался
Парень продал украденное
Скандальную надпись на сопке убрали всего через пару часов
Погибшим оказался без вести пропавший мужчина
Мужчина специально съездил домой за карабином и вернулся в лес
Парень, в которого стреляли из ружья, уговаривал пьяного мужчину, чтобы он не мешал никому отдыхать
Во время погони водитель врезался в препятствие
Спасательную операцию по поиску подростков развернули в местности «СССР»