Фирма незаконно вывезла из Бурятии более 300 кубометров леса
332 кубометров пиломатериалов хвойных пород из сосны на 2,23 млн рублей незаконно вывезла фирма из Бурятии в Китай. Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании.
- Компания приобретала незаконно заготовленную древесину и в дальнейшем вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. В таможенный орган предоставлялись «липовые» договора купли-продажи, с целью придания лесоматериалу вид законного происхождения и владения, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое организованной группой, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье ч.3 ст.226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.
С начала 2020 года это уже пятое уголовное дело за преступление, связанное с контрабандой леса, уточнили в Бурятской таможне.
В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса в Китай
Происшествия, Фото:
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