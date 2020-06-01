В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса в Китай

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Фирма незаконно вывезла из Бурятии более 300 кубометров леса



332 кубометров пиломатериалов хвойных пород из сосны на 2,23 млн рублей незаконно вывезла фирма из Бурятии в Китай. Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании.



- Компания приобретала незаконно заготовленную древесину и в дальнейшем вывозила в Китай, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. В таможенный орган предоставлялись «липовые» договора купли-продажи, с целью придания лесоматериалу вид законного происхождения и владения, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённое организованной группой, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье ч.3 ст.226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.



С начала 2020 года это уже пятое уголовное дело за преступление, связанное с контрабандой леса, уточнили в Бурятской таможне.



