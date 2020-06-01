В Бурятии приболевшая женщина попросила о помощи и лишилась денег

Её знакомая купила себе еду и алкоголь



30 мая в отделение полиции по Курумканскому району поступило сообщение от 59-летней жительницы районного центра о краже денег.



Она рассказала, что в связи с плохим самочувствием попросила знакомую купить продукты и дала банковскую карту. Однако односельчанка сняла с карты пять тысяч рублей и потратила себе на еду и алкоголь. После чего вернула карту.



Пенсионерка обратилась в полицию.



Полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, а также неуплату алиментов. У женщины двое малолетних детей, родительских прав она лишена. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

