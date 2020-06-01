Мужчина напал на женщину, которую выследил на улице
1 июня Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Читы, изнасиловавшего и убившего женщину.
В ночь на 14 июля 2019 года ранее судимый за грабёж мужчина заметил у проходившей мимо по центральной улице Читы женщины дорогой телефон и решил отнять его. Проследив за ней до безлюдного места на набережной реки Читинка, он напал на женщину. Жертву он изнасиловал и убил.
Не найдя выпавший из рук жертвы телефон, он забрал её 1,5 тысячи рублей и личные вещи и сбежал.
В ходе расследования причастность мужчины к совершённому преступлению была установлена экспертным путем, после чего он задержан и взят под стражу.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 22 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему также назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
Читинец получил 22 года колонии за изнасилование и убийство женщины
Происшествия, Фото:
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