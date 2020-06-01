Украденное он сдал в пункт приём металла
В полицию Мухоршибирского района с заявлением о краже обратился 40-летний житель села Мухоршибирь. Ночью неизвестный украл лом чёрного металла с участка, расположенного рядом с его домом. Ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний сельчанин.
Проезжая мимо, молодой человек увидел автомобильные запчасти и другие металлические изделия на огороженной территории. Металлолом он частично загрузил в свой легковой автомобиль, а наутро сдал в пункт приёма металла. Украденное впоследствии в полном объёме изъято сотрудниками полиции.
Несколько лет назад молодой человек был судим за имущественные преступления. В настоящее время учится в колледже.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
В Бурятии студент украл металл с чужого участка
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