Полицейские нашли у него марихуану
Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне Медведчиково-Саянтуй задержали 19-летнего жителя Бурятии. У молодого человека изъяли более 250 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии на железной дороге задержали парня с наркотиками
Происшествия, Фото:
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