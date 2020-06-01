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В Бурятии на железной дороге задержали парня с наркотиками

В Бурятии на железной дороге задержали парня с наркотиками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полицейские нашли у него марихуану

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне Медведчиково-Саянтуй задержали 19-летнего жителя Бурятии. У молодого человека изъяли более 250 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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