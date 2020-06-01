В Бурятии на железной дороге задержали парня с наркотиками

Полицейские нашли у него марихуану



Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне Медведчиково-Саянтуй задержали 19-летнего жителя Бурятии. У молодого человека изъяли более 250 граммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

