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Читинец обокрал бывшую жену

Читинец обокрал бывшую жену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он расплачивался чужой картой в магазинах

С заявлением о краже денег с банковской карты обратилась жительница Железнодорожного района Читы. Из её квартиры пропала карта, впоследствии с которой рассчитывались за покупки в разных магазинах. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали бывшего мужа женщины. Оказалось, что после расторжения брака у мужчины остался один комплект ключей от квартиры. Пока экс-жена была на работе, он проник в жилище.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
мошенничество
 
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