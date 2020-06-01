Читинец обокрал бывшую жену

Он расплачивался чужой картой в магазинах



С заявлением о краже денег с банковской карты обратилась жительница Железнодорожного района Читы. Из её квартиры пропала карта, впоследствии с которой рассчитывались за покупки в разных магазинах. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали бывшего мужа женщины. Оказалось, что после расторжения брака у мужчины остался один комплект ключей от квартиры. Пока экс-жена была на работе, он проник в жилище.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

