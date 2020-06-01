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В Бурятии число бытовых пожаров выросло почти на 40%

В Бурятии число бытовых пожаров выросло почти на 40%
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшую неделю пожары унесли жизнь двух людей

За прошедшую неделю, с 25 по 31 мая, в Бурятии произошло 111 пожаров, из них 28 возгораний – бытовые. На пожарах погибли два человека.

Первый смертельный случай произошёл 27 мая. В селе Уладый Кяхтинского района загорелся жилой дом, в котором погиб мужчина.

Также на пожаре в жилом доме 30 мая погиб мужчина в селе Петропавловка Джидинского района.

В обоих случаях возгорание произошло, по предварительным данным, из-за курения в кровати.

Также в выходные в Бурятии огнём было уничтожено пять бань. В большинстве случаев пожары возникали из-за перекала печной трубы и неосторожного обращения с огнём.

- В посёлке Майск Курумканского района причиной пожара послужила детская шалость. Ребёнок поджёг мусор, собранный родителями. Нужно помнить, что нельзя оставлять без присмотра детей и чтобы они баловались спичками, - призвал директор государственного казённого учреждения Бурятии «Противопожарная служба Бурятии» Сергей Андриевский.

Специалисты отмечают, что количество пожаров, по сравнению с прошлым годом, выросло. 

- На эту же дату, по сравнение с прошлым периодом, количество пожаров возросло. В прошлом году был зарегистрирован 21 пожар, сейчас 28. Увеличилось на 37%. По большей части, это обусловлено нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения. Двое погибших были в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным причинам, - добавил Сергей Андриевский.

пожар
 
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