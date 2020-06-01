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В Бурятии в мае число заболевших COVID-19 возросло в 5,4 раза

В Бурятии в мае число заболевших COVID-19 возросло в 5,4 раза
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наибольший скачок за май в ДФО зафиксирован в Забайкальском крае

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии количество выявленных заболевших с 1 по 31 мая выросло в 5,4 раза.

По росту заболеваемости Бурятии занимает четвёртое место среди субъектов ДФО. Наибольший скачок за май наблюдается в Забайкальском крае, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло в 9,6. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области – в 2,4 раза.



По итогам мая в Дальневосточном федеральном округе количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 5 раз. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло в 3,8 раза. По состоянию на 31 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 10 672 заболевших. Регион также занимает предпоследнюю позицию как по количеству выздоровевших – 5 181 человек успешно справились с инфекцией –, так и по количеству умерших – 88 летальных случаев.

По данным ИЦК, на 31 мая в России насчитывается более 400 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это третье место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на втором месте находится Бразилия – 465 166 человек. На первом месте по заболеваемости все также остается США – 1 779 853 заболевших. После России по количеству выявленных случаев следуют Великобритания, Испания и Италия.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 31 мая число случаев заражения коронавирусом в Бурятии впервые превысило 1,5 тысячи
коронавирус
 
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