Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тысяч

За сутки умерли 138 больных



Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 9 268. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что новые случаи выявлены в 84 регионах.



Таким образом, общее число заражений коронавирусом в стране достигло 405 843.



За сутки выздоровели 4 414 пациентов. Как отметили в штабе – число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая. За весь период вылечились 171 883 человека.



Также за сутки подтверждено 138 летальных случаев среди больных коронавирусом. За весь период умерло 4 693 человека.





