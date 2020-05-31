За сутки умерли 138 больных
Число выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 9 268. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Отмечается, что новые случаи выявлены в 84 регионах.
Таким образом, общее число заражений коронавирусом в стране достигло 405 843.
За сутки выздоровели 4 414 пациентов. Как отметили в штабе – число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая. За весь период вылечились 171 883 человека.
Также за сутки подтверждено 138 летальных случаев среди больных коронавирусом. За весь период умерло 4 693 человека.
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тысяч
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