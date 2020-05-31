 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Мая

30 Мая

29 Мая

Популярное

В Забайкалье скончался 20-й пациент с коронавирусом

В Забайкалье скончался 20-й пациент с коронавирусом
Происшествия, 
За сутки в Забайкалье стало на 41-го заражённого больше

На 31 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1136 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте краевого правительства. За сутки выявили 41 нового больного.

Зарегистрирован ещё один летальный случай, 20-й по счёту, среди больных коронавирусом. Скончалась 48-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.

За весь период выписано 538 человек.

Коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.

В Забайкалье установлен обязательный масочный режим в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Инфекция распространяется среди людей воздушно-капельным путём.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на сегодня 1979 случаев заражения коронавирусом. В Бурятии число случаев заболевания впервые перевалило за 1,5 тысячи
смерть коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
Происшествия, 31.05.2020
Число случаев заражения в области выросло до 1979
В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом
В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом
Происшествия, 31.05.2020
Одним из грабителей оказался студент из Улан-Удэ
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 31.05.2020
Лес горел в Кабанском районе
Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой
Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой
Происшествия, 31.05.2020
Мужчине не терпелось скорее добраться до магазина
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Происшествия, 31.05.2020
Сейчас проходят лечение 680 больных коронавирусной инфекцией
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 30.05.2020
Пожар произошёл в Джидинском районе
В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки
В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки
Происшествия, 30.05.2020
Факт кражи обнаружился в ходе ревизии
В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея
В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея
Происшествия, 29.05.2020
Небольшое село в Бурятии пришлось закрыть на карантин
Коронавирусом от очага в республиканской больнице в Улан-Удэ заразился 141 человек
Коронавирусом от очага в республиканской больнице в Улан-Удэ заразился 141 человек
Происшествия, 29.05.2020
Среди заразившихся – и медперсонал, и пациенты, и люди из их домашних очагов  
В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования
В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования
Происшествия, 29.05.2020
Пока женщина ломала комедию, за неё вступилась «группа поддержки». ВИДЕО
В Бурятии насильник скрывался три года
В Бурятии насильник скрывался три года
Происшествия, 29.05.2020
Три года преступник был в бегах, подрабатывая под чужими именами
В Бурятии напавшие на полицейских сознаются в преступлениях
В Бурятии напавшие на полицейских сознаются в преступлениях
Происшествия, 29.05.2020
Напавшие на полицейских «чёрные лесорубы» сознались в ещё нескольких незаконных рубках

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^