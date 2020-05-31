За сутки в Забайкалье стало на 41-го заражённого больше
На 31 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1136 подтверждённых случаев наличия коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте краевого правительства. За сутки выявили 41 нового больного.
Зарегистрирован ещё один летальный случай, 20-й по счёту, среди больных коронавирусом. Скончалась 48-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.
За весь период выписано 538 человек.
Коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
В Забайкалье установлен обязательный масочный режим в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. По мнению экспертов, ношение маски позволит сократить риск заражения COVID-19. Инфекция распространяется среди людей воздушно-капельным путём.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области на сегодня 1979 случаев заражения коронавирусом. В Бурятии число случаев заболевания впервые перевалило за 1,5 тысячи.
В Забайкалье скончался 20-й пациент с коронавирусом
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