 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Мая

30 Мая

29 Мая

Популярное

229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области

229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
Происшествия, 
Число случаев заражения в области выросло до 1979

Число больных COVID-19 в Иркутской области за сутки увеличилось на 229 человек. Как сообщает региональный оперштаб, всего в области 1979 случаев заражения коронавирусом.

За весь период госпитализировано 1615 человек (+229 человек за сутки). Из них 834 вахтовика и 141 человек из обсерваторов.

За это время выздоровел 341 человек (+23 за минувшие сутки). 11 больных скончались от коронавируса, ещё 12 — от сопутствующих (хронических) заболеваний.

29 мая врио главы региона Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции до 14 июня. За последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 1513 случаев заражения COVID-2019 (+46 больных за сутки). 
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
Происшествия, 31.05.2020
Число случаев заражения в области выросло до 1979
В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом
В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом
Происшествия, 31.05.2020
Одним из грабителей оказался студент из Улан-Удэ
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 31.05.2020
Лес горел в Кабанском районе
Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой
Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой
Происшествия, 31.05.2020
Мужчине не терпелось скорее добраться до магазина
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 1,5 тысячи
Происшествия, 31.05.2020
Сейчас проходят лечение 680 больных коронавирусной инфекцией
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 30.05.2020
Пожар произошёл в Джидинском районе
В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки
В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки
Происшествия, 30.05.2020
Факт кражи обнаружился в ходе ревизии
В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея
В бурятском селе вспышка коронавируса произошла после юбилея
Происшествия, 29.05.2020
Небольшое село в Бурятии пришлось закрыть на карантин
Коронавирусом от очага в республиканской больнице в Улан-Удэ заразился 141 человек
Коронавирусом от очага в республиканской больнице в Улан-Удэ заразился 141 человек
Происшествия, 29.05.2020
Среди заразившихся – и медперсонал, и пациенты, и люди из их домашних очагов  
В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования
В Бурятии пьяная женщина-водитель отказалась снять маску для освидетельствования
Происшествия, 29.05.2020
Пока женщина ломала комедию, за неё вступилась «группа поддержки». ВИДЕО
В Бурятии насильник скрывался три года
В Бурятии насильник скрывался три года
Происшествия, 29.05.2020
Три года преступник был в бегах, подрабатывая под чужими именами
В Бурятии напавшие на полицейских сознаются в преступлениях
В Бурятии напавшие на полицейских сознаются в преступлениях
Происшествия, 29.05.2020
Напавшие на полицейских «чёрные лесорубы» сознались в ещё нескольких незаконных рубках

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^