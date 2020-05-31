Число случаев заражения в области выросло до 1979
Число больных COVID-19 в Иркутской области за сутки увеличилось на 229 человек. Как сообщает региональный оперштаб, всего в области 1979 случаев заражения коронавирусом.
За весь период госпитализировано 1615 человек (+229 человек за сутки). Из них 834 вахтовика и 141 человек из обсерваторов.
За это время выздоровел 341 человек (+23 за минувшие сутки). 11 больных скончались от коронавируса, ещё 12 — от сопутствующих (хронических) заболеваний.
29 мая врио главы региона Игорь Кобзев продлил режим самоизоляции до 14 июня. За последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона.
В Бурятии на сегодня зарегистрировано 1513 случаев заражения COVID-2019 (+46 больных за сутки).
229 новых случаев COVID-19 выявили в Иркутской области
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