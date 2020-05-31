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В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом

В Бурятии грабители убежали из магазина с водкой и пивом
Происшествия, 
Одним из грабителей оказался студент из Улан-Удэ

Вечером 20 мая в дежурную часть отделения полиции обратилась директор магазина смешанных товаров в селе Еловка Прибайкальского района Бурятии. Женщина рассказала, что двое молодых людей сбежали из магазина с бутылкой водки и пятью бутылками пива. Ущерб составил более тысячи рублей.

Как выяснилось, покупатели попросили упаковать выбранный алкоголь. После чего отвлекли продавца и с пакетом выбежали из торговой точки. Грабители скрылись на машине.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 19-летний улан-удэнец. В Прибайкальский район он приехал с родственниками для работы на дачном участке. Молодой человек учится в техникуме в Улан-Удэ.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Розыск второго соучастника преступления продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
грабеж
 
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