Лес горел в Кабанском районе
За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 4 га. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.
На тушении работало 10 сотрудников лесной охраны, задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Лесной пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки. Они находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили лесной пожар
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