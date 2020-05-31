В Бурятии потушили лесной пожар

Лес горел в Кабанском районе



За последние сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара в Кяхтинском районе на площади 4 га. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём.



На тушении работало 10 сотрудников лесной охраны, задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Лесной пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки. Они находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

