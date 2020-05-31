Вода вышла из колодца
В субботу, 30 мая, в Улан-Удэ отключали холодное водоснабжение в 12 домах частного сектора ул. Транспортных Строителей 12,14,21,61,66,65,70,74,76,78 и ул. Рябиновая 99,101.
В оперативной сводке по городу сообщается, что причиной стал выход воды из колодца в районе ул. Транспортных Строителей 12.
Рабочие заварили свищ на стальной трубе. Время устранения аварии составило 1 час 45 минут.
В Улан-Удэ отключали холодную воду в 12 домах
Происшествия, Фото:
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