В Улан-Удэ отключали холодную воду в 12 домах

Вода вышла из колодца



В субботу, 30 мая, в Улан-Удэ отключали холодное водоснабжение в 12 домах частного сектора ул. Транспортных Строителей 12,14,21,61,66,65,70,74,76,78 и ул. Рябиновая 99,101.



В оперативной сводке по городу сообщается, что причиной стал выход воды из колодца в районе ул. Транспортных Строителей 12.



Рабочие заварили свищ на стальной трубе. Время устранения аварии составило 1 час 45 минут.



