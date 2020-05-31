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Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой

Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине не терпелось скорее добраться до магазина

28 мая в дежурную часть отделения полиции в посёлке Селенгинск с заявлением о краже обратился 68-летний житель села Кудара. Он рассказал, что неизвестный украл его велосипед, на несколько минут оставленный возле ограды. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемого – 48-летнего соседа заявителя. Мужчина пояснил, что хотел поскорее добраться до магазина и купить алкоголь, поэтому воспользовался чужим велотранспортом.

В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за серию краж.

Украденный велосипед у него изъят и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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