Житель Бурятии стал веловором, чтобы съездить за выпивкой

Мужчине не терпелось скорее добраться до магазина



28 мая в дежурную часть отделения полиции в посёлке Селенгинск с заявлением о краже обратился 68-летний житель села Кудара. Он рассказал, что неизвестный украл его велосипед, на несколько минут оставленный возле ограды. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.



Оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемого – 48-летнего соседа заявителя. Мужчина пояснил, что хотел поскорее добраться до магазина и купить алкоголь, поэтому воспользовался чужим велотранспортом.



В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за серию краж.



Украденный велосипед у него изъят и возвращен владельцу.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



