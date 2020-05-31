Рабочие повредили линии электропередач
30 мая в Улан-Удэ представители подрядной организации проводили земляные работы в районе улицы Красноармейская 14. Как сообщается в оперативной сводке по городу, в 13 часов дня неаккуратные рабочие повредили сразу две кабельные линии электропередачи. В результате произошло аварийное отключение электричества.
Под отключение попали потребители проспекта 50 лет Октября 10, 20,22,24,26,28, улицы Революции 1905г 12,14,16, улицы Хахалова 3,5, улицы Московская 1, 4, улицы Гагарина 14,16,12 (средняя школа № 51), ул. Цивилёва 3(управление Федеральной налоговой службы по Бурятии), 3а,12.
Подключение потребителей проводилось поэтапно:
в 14:00 запитали потребителей пр. 50 лет Октября, Гагарина, Цивилёва
в 14:18 запитали потребителей ул. Революции 1905г 12, Московская 4, ул. Хахалова 5,3.
в 14:40 запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме.
Время отключения составило один час 40 минут.
Часть Улан-Удэ осталась без света из-за неаккуратных рабочих
Происшествия, Фото:
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