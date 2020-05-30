В Бурятии пожар унёс жизнь мужчины





Прибывшие пожарные потушили возгорание, локализованное патрульной группой.



В ходе тушения пожара в квартире на полу возле дивана было обнаружено тело 68-летнего мужчины.



- Неосторожное обращение с огнём при курении, вероятно, послужило причиной пожара, унёсшего жизнь человека, - отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара уничтожен диван, повреждены конструкции пола на площади 3 кв.м.



Сообщение о пожаре в квартире 2-квартирного дома поступило, предположительно, от соседки, позвонившей на номер «112». После чего диспетчером «Система-112» информация была передана на пульт пожарной части села Петропавловка Джидинского района.В это же время возгорание было обнаружено совместной патрульной группой ДПС и Росгвардии, патрулировавшей населённый пункт. Они разбили окно и стали заливать огонь из ведер, найденных на участке.