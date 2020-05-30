Факт кражи обнаружился в ходе ревизии
26 мая в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из спортивных магазинов. Мужчина сообщил о краже двух пар мужских кроссовок из торгового зала. Факт кражи обнаружился в ходе ревизии. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
После просмотра камер видеонаблюдения установлен и по горячим следам задержан 16-летний подросток. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж, состоит на учёте в ПДН.
Украденная обувь изъята у подозреваемого. Парень пояснил, что планировал носить кроссовки сам.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Дознание продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 30.05.2020
Факт кражи обнаружился в ходе ревизии
Небольшое село в Бурятии пришлось закрыть на карантин
Среди заразившихся – и медперсонал, и пациенты, и люди из их домашних очагов
Пока женщина ломала комедию, за неё вступилась «группа поддержки». ВИДЕО
Три года преступник был в бегах, подрабатывая под чужими именами
Напавшие на полицейских «чёрные лесорубы» сознались в ещё нескольких незаконных рубках
У пропавшего нет при себе телефона
Мужчина пытался выгородить друга
Круг контактных лиц уже установили
Владелец телефона лишился денег, не установив пароль
Возможно подтопление пониженных участков местности
Ему придётся выплатить штраф в 500 тысяч рублей
Он тратил чужие деньги на алкоголь, продукты питания и одежду
Пропавшую девушку отыскали ночью недалеко от Листвянки
Огонь повредил только кровлю строения