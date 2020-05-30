В Улан-Удэ подросток украл в магазине кроссовки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Факт кражи обнаружился в ходе ревизии



26 мая в дежурную часть в Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из спортивных магазинов. Мужчина сообщил о краже двух пар мужских кроссовок из торгового зала. Факт кражи обнаружился в ходе ревизии. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



После просмотра камер видеонаблюдения установлен и по горячим следам задержан 16-летний подросток. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж, состоит на учёте в ПДН.



Украденная обувь изъята у подозреваемого. Парень пояснил, что планировал носить кроссовки сам.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Дознание продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

