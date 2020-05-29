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В Бурятии насильник скрывался три года

В Бурятии насильник скрывался три года
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Три года преступник был в бегах, подрабатывая под чужими именами

Вечером 21 января 2017 года к полицейским обратилась 35-летняя жительница села Большой Нарын Джидинского района Бурятии. Она заявила, что её изнасиловал и избил сосед.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщине также причинены травмы головы, опасные для жизни. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Изнасилование» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый 52-летний мужчина бросился в бега. Три года он постоянно менял места проживания, бродяжничал, подрабатывал на отдалённых животноводческих стоянках и пилорамах, представлялся разными именами. Однако его розыск не прекращался.

Недавно сотрудникам полиции удалось выйти на след мужчины и задержать его на территории отдалённого района. Его личность была установлена по отпечаткам пальцев.

На допросе у следователя мужчина признал вину и дал подробные показания.

Обвиняемый проживал в селе Большой Нарын Джидинского района. По версии следствия, в тот январский день он купил спиртное и вечером позвал в гости молодую соседку. Через некоторое время, опьянев, хозяин стал предлагать интимную близость, но гостья отказалась. Ранее они вместе выпивали, но никогда пожилой мужчина не оказывал ей знаки внимания, наоборот, всегда звал дочкой из-за разницы в возрасте.

Не приняв отказа, мужчина схватил деревянную палку и несколько раз ударил по голове девушки, отчего она потеряла сознание. Пользуясь её беспомощностью, задержанный изнасиловал её. В этот момент к нему в дом пришли мать жертвы с внуком, которые стали беспокоиться из-за длительного отсутствия женщины.

Увидев их, он оттолкнул в сторону, выскочил на улицу и убежал.

Мужчине предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. 
изнасилование
 
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