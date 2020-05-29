В Бурятии напавшие на полицейских сознаются в преступлениях

«Чёрные» лесорубы», напавшие на полицейских в Иволгинском районе Бурятии сознались ещё в нескольких незаконных рубках. Оказалось, группа лесорубов незаконно заготавливала древесину три раза, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Уже установлено, что нарушители заготовили около 20 кубометров сосны, в том числе в защитных лесах. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 256 тысяч рублей.
Ранее в Иволгинское лесничество ночью поступила фотография, на которой видно заезжающий в лес автомобиль. На место направилась оперативная группа с участковым лесничим. Лесничему удалось найти группу мужчин по следам автомобилей.
Увидев лесников, мужчины бросили автомобили и попытались скрыться с места рубки, одного из нарушителей удалось задержать. Пока лесники и полицейские допрашивали мужчину, его подельники решили усложнить задачу охранникам леса. «Чёрные» лесорубы завалили два дерева на лесную дорогу, чтобы преградить путь лесникам и не позволить изъять машины - «ГАЗ-66» и «ГАЗ-53».
Задержанный выдал своих напарников. Вскоре пять его подельников были задержаны.
Тогда, при попытке задержания подозреваемых, мужчины оказали сопротивление полицейским. Как сообщал «Байкал-Daily», один из мужчин угрожал ножом. Полицейского также захватили со спины за шею. Сотруднику пришлось отстреливаться от нападавших – он попал по ногам двух агрессивных мужчин.