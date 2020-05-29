У пропавшего нет при себе телефона
В Усольском районе Иркутской области в воскресенье, 24 мая, во время сбора черемши, потерялся 28-летний молодой человек. Черемшу он собирал в лесу за фермерским хозяйством «Решетников», примерно в 27 километрах от посёлка Хайта и 55 километрах от Усолья-Сибирского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Информация о том, что молодой человек заблудился, поступила в полицию на следующий день, 25 мая. За помощью в розыске жителя обратился его родственник. Они утром отправились в лес, где разошлись в разные стороны, договорившись встретиться вечером на условном месте. Однако в месте сбора молодой человек не появился.
Известно, что пропавший при себе телефона, денег, документов не имеет.
На розыск были немедленно мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска и Госавтоинспекции. К поиску подключились Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, волонтеры отряда «Лиза Алерт», неравнодушные жители поселка Мишелевка, представители администрации Усольского района.
Обследована территория, прилегающая к населенным пунктам Хайта, Мишелевка. Использовались сигнальные ракеты, квадрокоптер.
Также для возможного привлечения внимания потерявшегося молодого человека полицейские применили в первый раз приобретенные недавно громкоговорители, мощность которых позволяет распространить звук на обширную площадь.
Однако поиски не дали результатов, следов пропавшего мужчины не обнаружено. Поиски продолжаются.
28-летний сборщик черемши пропал в Иркутской области
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