Круг контактных лиц уже установили
Коронавирусом заразился сотрудник Бурятской государственной сельхозакадемии (БГСХА). Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в управлении Роспотребнадзора по республике.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе установление круга контактных лиц. Круг контактных лиц составляет восемь человек, все они лабораторно обследованы, всем выдано постановление об изоляции. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением. Необходимые дезинфекционные мероприятия также проведены, - сообщили в управлении.
Также в ведомстве добавили, что противоэпидемические мероприятия на сегодня продолжаются.
На утро 29 мая в Бурятии зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 798.
В Улан-Удэ заболел коронавирусом сотрудник БГСХА
Происшествия, Фото:
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