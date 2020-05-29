В Бурятии один телефон дважды крали и дважды теряли

Владелец телефона лишился денег, не установив пароль



В середине мая в полицию в Муйском районе обратился 64-летний местный житель. У мужчины украли телефон, после чего с его банковской карты пропали деньги. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.



Спустя несколько дней к полицейским с явкой с повинной пришла 20-летняя сельчанка. Девушка рассказала, что вечером 9 мая выпивала в компании знакомых. В разгар застолья она увидела лежащий на столе мобильный. Она присвоила его и ушла. Гаджетом девушка планировала пользоваться сама, но сразу же потеряла.



Прийти в полицию и признаться в этом она решила после того, как узнала от знакомых о произошедшем снятии через телефон денег.



В дальнейшем полицейские установили подозреваемого в краже денег. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель.



В тот же вечер он подобрал утерянный телефон и с помощью «мобильного банка» перевёл себе на счёт восемь тысяч рублей. Следствию подозреваемый пояснил, что также потерял этот телефон.



- Совершению преступления способствовало то, что на похищенном телефоне не был установлен пароль экрана и блокировка сим-карты. Это позволило без труда воспользоваться мобильным сервисом на устройстве и похитить денежные средства, - отметили в МВД по Бурятии.



Возбуждены несколько уголовных дела по факту кражи смартфона и снятия денег, уточнили в министерстве внутренних дел.

