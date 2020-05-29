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В Бурятии один телефон дважды крали и дважды теряли

В Бурятии один телефон дважды крали и дважды теряли
Происшествия, 
Владелец телефона лишился денег, не установив пароль

В середине мая в полицию в Муйском районе обратился 64-летний местный житель. У мужчины украли телефон, после чего с его банковской карты пропали деньги. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Спустя несколько дней к полицейским с явкой с повинной пришла 20-летняя сельчанка. Девушка рассказала, что вечером 9 мая выпивала в компании знакомых. В разгар застолья она увидела лежащий на столе мобильный. Она присвоила его и ушла. Гаджетом девушка планировала пользоваться сама, но сразу же потеряла.

Прийти в полицию и признаться в этом она решила после того, как узнала от знакомых о произошедшем снятии через телефон денег.

В дальнейшем полицейские установили подозреваемого в краже денег. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель.

В тот же вечер он подобрал утерянный телефон и с помощью «мобильного банка» перевёл себе на счёт восемь тысяч рублей. Следствию подозреваемый пояснил, что также потерял этот телефон.

- Совершению преступления способствовало то, что на похищенном телефоне не был установлен пароль экрана и блокировка сим-карты. Это позволило без труда воспользоваться мобильным сервисом на устройстве и похитить денежные средства, - отметили в МВД по Бурятии.

Возбуждены несколько уголовных дела по факту кражи смартфона и снятия денег, уточнили в министерстве внутренних дел. 
кража
 
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