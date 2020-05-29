Ему придётся выплатить штраф в 500 тысяч рублей
В Забайкальском крае суд признал 53-летнего директора коммерческой организации виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
С 2016 по 2018 годы директор зарегистрированного в Забайкальском крае ООО во исполнение ранее заключённых с иностранным партнёром контрактов путём недостоверного декларирования незаконно вывозил лес из России. В Китай отправились обрезной пиломатериал из сосны и лиственницы объёмом более 32 тысяч м³ стоимостью свыше 210 миллионов рублей.
К основным видам деятельности этого ООО были отнесены лесозаготовка и оптовая торговля лесоматериалами.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Забайкалец получил условный срок за контрабанду леса в Китай на 210 млн
Происшествия, Фото:
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