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Житель Бурятии втихаря присваивал деньги родственницы

Житель Бурятии втихаря присваивал деньги родственницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он тратил чужие деньги на алкоголь, продукты питания и одежду

По подозрению в мошенничестве задержан 28-летний житель Северобайкальска.

Мужчина проживает со своей 57-летней родственницей. Из-за плохого самочувствия в январе этого года пенсионерка попросила его оплачивать счета за коммунальные услуги. Четыре месяца она исправно отдавала родственнику деньги. Он же, уверяя, что оплачивает услуги, присваивал средства себе. Наличные он тратил на алкоголь, продукты питания и одежду.

28 мая пришедшая в гости дочь пенсионерки обнаружила отсутствие оплаты коммунальных услуг за четыре месяца и обратилась в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Мужчина нигде не работает, ранее судим за кражи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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