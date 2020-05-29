Он тратил чужие деньги на алкоголь, продукты питания и одежду
По подозрению в мошенничестве задержан 28-летний житель Северобайкальска.
Мужчина проживает со своей 57-летней родственницей. Из-за плохого самочувствия в январе этого года пенсионерка попросила его оплачивать счета за коммунальные услуги. Четыре месяца она исправно отдавала родственнику деньги. Он же, уверяя, что оплачивает услуги, присваивал средства себе. Наличные он тратил на алкоголь, продукты питания и одежду.
28 мая пришедшая в гости дочь пенсионерки обнаружила отсутствие оплаты коммунальных услуг за четыре месяца и обратилась в полицию. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Мужчина нигде не работает, ранее судим за кражи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии втихаря присваивал деньги родственницы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ему придётся выплатить штраф в 500 тысяч рублей
Он тратил чужие деньги на алкоголь, продукты питания и одежду
Пропавшую девушку отыскали ночью недалеко от Листвянки
Огонь повредил только кровлю строения
Подозрительная езда привлекла внимание росгвардейцев
Пожар уничтожил сарай и баню, огонь от которых перекинулся на жильё
Лес горел в Еравнинском районе
Преступление произошло дома у супругов
Рыба и орудия лова у них изъяты
Водитель не справился с управлением и уехал в кювет
Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты
Мужчина оказал сопротивление при задержании
Женщина отделалась условным сроком
Установлены личности всех пострадавших во вчерашнем страшном ДТП в Истоке
Телефон лежал на кровати