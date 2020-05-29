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Пропавшая на берегах Байкала сборщица черемши вздремнула, пока её искали

Пропавшая на берегах Байкала сборщица черемши вздремнула, пока её искали
Происшествия,  Фото:БПСО
Пропавшую девушку отыскали ночью недалеко от Листвянки

Прошедшей ночью спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России нашли и вывели из леса заблудившуюся сборщицу дикоросов.

Вызов поступил около 23:00 от друзей потерявшейся. Они сообщили, что собирали черемшу в местности Крестовая падь, которая расположена недалеко от посёлка Листвянка на Байкале. Друзья договорились встретиться в определённое время, но их 21-летняя подруга к назначенному времени к машине не вышла, сообщили в пресс-службе Байкальского Байкальского поисково-спасательного отряда.

Самостоятельные поиски продолжались с 19 часов и не увенчались успехом. Всё это время мобильный телефон потерявшейся находился вне зоны доступа.

Спасатели выехали в падь Крестовую, встретились с друзьями девушки и приступили к поиску. Было принято решение разделиться на две группы: первая группа следовала вверх по ручью Крестовка, вторая – по гребню, разделяющему пади Крестовую и Банную. Связь между группами поддерживалась при помощи радиостанции. По пути спасатели запускали сигнальные ракеты, звали пострадавшую по имени.

- Спустя два часа поисков девушка нас услышала и стала отвечать. Ещё через 20 минут, практически одновременно, обе поисковые группы вышли к потерявшейся. Девушка находилась на трассе ЛЭП. Она приняла правильное решение, как только поняла, что заблудилась: оставалась на месте в ожидании помощи, что существенно облегчило нам задачу, - прокомментировал спасатель 1 класса Никольского поисково-спасательного подразделения Вячеслав Лаврентьев.

Около двух часов ночи пострадавшая была обнаружена в удовлетворительном состоянии, примерно в 7 км от посёлка Листвянка. Несмотря на стресс и достаточно холодную ночь, она умудрилась даже вздремнуть в ожидании спасения.

С собой у потерявшейся не было спичек, фонарика, тёплой одежды, воды – то есть минимального, жизненно необходимого набора сборщика дикоросов. Её мобильный телефон разрядился.


спасательная операция Байкал пропавшие без вести
 
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