В Бурятии спасли от пожара дачу

Огонь повредил только кровлю строения



Накануне, 28 мая, в дачном доме в СНТ «Таёжный» посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии произошёл пожар. Вероятно, причиной стал перекал трубы.



На момент прибытия пожарных горела крыша. В результате повреждена кровля дома на площади 6 квадратных метров. Благодаря совместным действиям пожарных и местных жителей переход огня на основные конструкции строения не был допущен, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего 28 мая на в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, семь из которых произошли в районах республики.

