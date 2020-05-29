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В Бурятии спасли от пожара дачу

В Бурятии спасли от пожара дачу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь повредил только кровлю строения

Накануне, 28 мая, в дачном доме в СНТ «Таёжный» посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии произошёл пожар. Вероятно, причиной стал перекал трубы.

На момент прибытия пожарных горела крыша. В результате повреждена кровля дома на площади 6 квадратных метров. Благодаря совместным действиям пожарных и местных жителей переход огня на основные конструкции строения не был допущен, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Всего 28 мая на в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, семь из которых произошли в районах республики.
пожар
 
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