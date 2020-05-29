Подозрительная езда привлекла внимание росгвардейцев
Накануне вечером во время патрулирования в городе Кяхта сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчин, которые вышли из продуктового магазина. Они сели в автомобиль и поехали, но водитель вилял из стороны в сторону, выезжал на полосу встречного движения.
Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. В ходе разбирательства было установлено, что водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний мужчина был передан прибывшим сотрудникам ДПС.
- Пассажира, который препятствовал сотрудникам и оказывал неповиновение законным действия правоохранителей, доставили в отдел полиции для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
В Бурятии пьяного водителя выдало то, что он вилял по дороге
Происшествия, Фото:
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