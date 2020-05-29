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В Бурятии пьяного водителя выдало то, что он вилял по дороге

В Бурятии пьяного водителя выдало то, что он вилял по дороге
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Подозрительная езда привлекла внимание росгвардейцев

Накануне вечером во время патрулирования в городе Кяхта сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчин, которые вышли из продуктового магазина. Они сели в автомобиль и поехали, но водитель вилял из стороны в сторону, выезжал на полосу встречного движения.

Росгвардейцы заблокировали и остановили автомобиль. В ходе разбирательства было установлено, что водитель, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. 33-летний мужчина был передан прибывшим сотрудникам ДПС.

- Пассажира, который препятствовал сотрудникам и оказывал неповиновение законным действия правоохранителей, доставили в отдел полиции для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Росгвардия водители алкогольное опьянение
 
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