В Бурятии от огня спасли дом

Пожар уничтожил сарай и баню, огонь от которых перекинулся на жильё



Сегодня, 29 мая, в 00:14 пожарным сообщили о пожаре в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. Здесь загорелись надворные постройки, была угроза перехода огня на жилой дом.



На момент прибытия пожарных в 00:21 горели сарай и баня, огонь перешёл на веранду дома. Хозяин дома вышел самостоятельно.



Первоочередной задачей было спасение жилого дома, сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Начальник караула Константин Ляхов приступил к ликвидации загорания веранды и защите жилого строения, начальник резервного караула Андрей Фетодов бросил силы на ликвидацию пожара надворных построек.



Пожар уничтожил бани и сарай, огнём повреждён фронтон веранды, но благодаря оперативным и грамотным действиям пожарным основная конструкция жилого дома была спасена.



Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, уточнили в агентстве ГО и ЧС.





