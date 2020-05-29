Пожар уничтожил сарай и баню, огонь от которых перекинулся на жильё
Сегодня, 29 мая, в 00:14 пожарным сообщили о пожаре в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. Здесь загорелись надворные постройки, была угроза перехода огня на жилой дом.
На момент прибытия пожарных в 00:21 горели сарай и баня, огонь перешёл на веранду дома. Хозяин дома вышел самостоятельно.
Первоочередной задачей было спасение жилого дома, сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Начальник караула Константин Ляхов приступил к ликвидации загорания веранды и защите жилого строения, начальник резервного караула Андрей Фетодов бросил силы на ликвидацию пожара надворных построек.
Пожар уничтожил бани и сарай, огнём повреждён фронтон веранды, но благодаря оперативным и грамотным действиям пожарным основная конструкция жилого дома была спасена.
Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода, уточнили в агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии от огня спасли дом
Происшествия, Фото:
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