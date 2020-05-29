В Бурятии потушили сложный лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Лес горел в Еравнинском районе



За прошедшие сутки в Бурятии тушили два лесных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах на площади 373 га. На тушении работало 167 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано 23 единицы лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Сложный лесной пожар в Еравнинском районе ликвидирован. Огонь прошёл 260 га, в том числе 30 га пройдено верховым пожаром.



На утро 29 мая лесной пожар в Баунтовском эвенкийском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.



Кроме того, на территории Баунтовского и Муйского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится четыре термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

