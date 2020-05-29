Читинец избил мужчину и изнасиловал его жену

Преступление произошло дома у супругов



В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании.



По версии следствия, 15 марта 2020 года обвиняемый, находясь в гостях у семейной пары, изнасиловал 35-летнюю хозяйку дома.



Обвиняемый познакомился с мужчиной и его супругой в этот же день. Пара пригласила нового знакомого домой, где вместе начали распивать спиртное. В ходе застолья гость несколько раз ударил хозяина дома, а затем напал на его супругу, которую несколько раз ударил и изнасиловал.



Он был задержан полицейскими в этот же день и заключен под стражу.



Во время следствия были проведены судебные экспертизы и установлены все обстоятельства преступления. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в начале 2020 года. Кстати, наказание он отбывал за совершение насильственных действий сексуального характера и побои.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.





