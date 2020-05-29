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Читинец избил мужчину и изнасиловал его жену

Читинец избил мужчину и изнасиловал его жену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло дома у супругов

В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании.

По версии следствия, 15 марта 2020 года обвиняемый, находясь в гостях у семейной пары, изнасиловал 35-летнюю хозяйку дома.

Обвиняемый познакомился с мужчиной и его супругой в этот же день. Пара пригласила нового знакомого домой, где вместе начали распивать спиртное. В ходе застолья гость несколько раз ударил хозяина дома, а затем напал на его супругу, которую несколько раз ударил и изнасиловал.

Он был задержан полицейскими в этот же день и заключен под стражу.

Во время следствия были проведены судебные экспертизы и установлены все обстоятельства преступления. Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и освободился из мест лишения свободы в начале 2020 года. Кстати, наказание он отбывал за совершение насильственных действий сексуального характера и побои.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.


изнасилование
 
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