На Байкале браконьеры выловили омуль на 650 тысяч рублей

Рыба и орудия лова у них изъяты



В ходе рейда полицейские задержали жителей Слюдянского района Иркутской области, которые незаконно ловили омуль.



Мужчины были задержаны в акватории озера Байкал в районе бухты Песчаная. Установлено, что они незаконно при помощи сети выловили омуль. Браконьеры причинили особо крупный ущерб, который составил более 650 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.



Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

