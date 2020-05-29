Рыба и орудия лова у них изъяты
В ходе рейда полицейские задержали жителей Слюдянского района Иркутской области, которые незаконно ловили омуль.
Мужчины были задержаны в акватории озера Байкал в районе бухты Песчаная. Установлено, что они незаконно при помощи сети выловили омуль. Браконьеры причинили особо крупный ущерб, который составил более 650 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На Байкале браконьеры выловили омуль на 650 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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