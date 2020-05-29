 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Мая

28 Мая

Популярное

В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков

В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель не справился с управлением и уехал в кювет

Накануне на автодороге «Черемхово – Голуметь – Онот» Черемховского района Иркутской области произошло ДТП. В нём пострадали четыре человека, в том числе два 16-летних подростка.

Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Тойоты Карина» ехал в направлении Жмурово со стороны деревни Нены и не справился с управлением. Машину выкинуло в кювет, где она перевернулась.

В результате случившегося водитель и три пассажира, в том числе два подростка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков
Происшествия, 29.05.2020
Водитель не справился с управлением и уехал в кювет  
Иркутянин убил семейную пару из-за своих собак
Иркутянин убил семейную пару из-за своих собак
Происшествия, 29.05.2020
Ранее между соседями, проживавшими на разных этажах, возникали из-за собак конфликты
В ДТП с фурой в Улан-Удэ пострадали три девушки
В ДТП с фурой в Улан-Удэ пострадали три девушки
Происшествия, 29.05.2020
Установлены личности всех пострадавших во вчерашнем страшном ДТП в Истоке
В Улан-Удэ на улице нашли реактивную штурмовую гранату
В Улан-Удэ на улице нашли реактивную штурмовую гранату
Происшествия, 29.05.2020
На опасную находку наткнулись прохожие
Дело о гибели пассажира полицейской машины в Бурятии взяли на спецконтроль
Дело о гибели пассажира полицейской машины в Бурятии взяли на спецконтроль
Происшествия, 28.05.2020
Главный следователь России дал поручение по делу о смертельном ДТП с полицейской машиной в Бурятии
«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП
«Олень»: В Улан-Удэ разгорячённые водители оскорбляли друг друга после ДТП
Происшествия, 28.05.2020
Пока автомобилисты стояли в заторе, водители оскорбляли друг друга
Житель Бурятии без причины убил мужчину и устроил пальбу
Житель Бурятии без причины убил мужчину и устроил пальбу
Происшествия, 28.05.2020
Убийца беспорядочно палил из ружья в здании, где были люди
В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны
В Бурятии «чёрный лесоруб» валил берёзы и сосны
Происшествия, 28.05.2020
Также мужчину наказали за нахождение в лесу вопреки запрету
Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попал на видео
Момент ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ попал на видео
Происшествия, 28.05.2020
После аварии обеим машинам потребовалась эвакуации

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^