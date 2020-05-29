В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель не справился с управлением и уехал в кювет



Накануне на автодороге «Черемхово – Голуметь – Онот» Черемховского района Иркутской области произошло ДТП. В нём пострадали четыре человека, в том числе два 16-летних подростка.



Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Тойоты Карина» ехал в направлении Жмурово со стороны деревни Нены и не справился с управлением. Машину выкинуло в кювет, где она перевернулась.



В результате случившегося водитель и три пассажира, в том числе два подростка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.



Сейчас полицейские проводят проверку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

