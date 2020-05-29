Водитель не справился с управлением и уехал в кювет
Накануне на автодороге «Черемхово – Голуметь – Онот» Черемховского района Иркутской области произошло ДТП. В нём пострадали четыре человека, в том числе два 16-летних подростка.
Предварительно установлено, что 26-летний водитель «Тойоты Карина» ехал в направлении Жмурово со стороны деревни Нены и не справился с управлением. Машину выкинуло в кювет, где она перевернулась.
В результате случившегося водитель и три пассажира, в том числе два подростка, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Сейчас полицейские проводят проверку, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и двое подростков
Происшествия, Фото:
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